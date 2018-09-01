Vitesse - Ajax maçı ne zaman?

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Vitesse, 02 Eylül 2018 Pazar günü Ajax takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. 5 puanlı Vitesse 6. sırada bulunuyor, Ajax 7 puana sahip ve 3. sırada. Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 616 kodlu maçı oynayanlar; Vitesse galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.60, Ajax galibiyet oranı 1.45. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Vitesse son hafta oynanan Willem II maçında 2-2 berabere kaldı.

Ajax ise Excelsior maçında 1-2 kazandı.

Vitesse, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vitesse, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Ajax, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ajax 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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