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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Yakup Arda Kılıç çok süratli ve golcü... Hedefimiz her sene ikişer oyuncu çıkarmak - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Yakup Arda Kılıç çok süratli ve golcü... Hedefimiz her sene ikişer oyuncu çıkarmak

        Beşiktaş'ın 2005 doğumlu genç yeteneklerinden Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçında oyuna girerken gözler de Beşiktaş'ın altyapısına çevrildi. Siyah-beyazlıların U19 hocası Serdar Topraktepe, Habertürk Spor'a hem Yakup Arda'yı hem de yaptıkları çalışmaları anlattı

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 02.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:11
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        "Çok süratli ve golcü"
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        Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken Rachid Ghezzal'in sakatlanmasının ardından oyuna giren Yakup Arda Kılıç, kariyerinde bir ilki yaşadı. İlk kez Bodo/Glimt maçında kadroya giren 2005 doğumlu futbolcu, Gaziantep FK karşısında ise ilk kez Beşiktaş formasını giyme şansını buldu. 60 dakika sahada kalan Yakup Arda, taraftarları da heyecanlandırdı.

        Teknik sorumlu Burak Yılmaz, maçından ardından U19 takımının hocası Serdar Topraktepe ve diğer altyapı hocalarına teşekkür ederken "Beşiktaş'ımızın geleceği olan çocuklarımıza gözü gibi bakıp her konuda üzerlerine titreyen ve A Takım seviyesine çıkmaları için elinden geleni yapıp deneyimlerini aktaran tüm akademi antrenörlerimize ve U19 takımı sorumlusu Serdar Topraktepe hocam ile ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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        Siyah-beyazlıların U19 Takımı'nın hocası Serdar Topraktepe ise Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e açıklamalarda bulundu. Yakup Arda Kılıç başta olmak üzere akademideki çalışmalarını anlatan Topraktepe'nin sözleri şöyle:

        "YAKUP ARDA İKİ KANATTA DA OYNUYOR, GOLCÜ BİR OYUNCU"

        "Yakup Arda Kılıç iki kanatta da oynayabiliyor. 16 yaşından beri 2 senedir U19 takımında. Genelde biz oyuncularımızı gelişim sağlasın diye erken üst takımlara alıyoruz. Mustafa Erhan Hekimoğlu da 2007 doğumlu olarak bu noktada bir örnek. Nevzat Demir Tesisleri'nde olmamızdan ötürü de A takıma yakınız. Buranın imkanlarını kullanmamız da çocuklara daha hızlı bir gelişim sağlıyor. Yakup çok süratli bir oyuncu. Rakip arkasına koşuları oldukça hızlı bir isim. Daha 18 yaşında. U19 takımında bu sezon ilk 5 maçta 5 gol attı. Kanatlarda oynamasına rağmen de gole giden bir futbolcumuz."

        "GALİBİYET ODAKLI DEĞİLİZ, YETİŞTİRMEK İÇİN OYNUYORUZ"

        "Biz U19 takımında galibiyet odaklı oyun oynamıyoruz. Biz Mehmet Ekşi hocamızla beraber karar aldık. Galibiyet amaçlı değil, A takıma oyuncularımızı yetiştirmek için çalışıyoruz. 2007'li futbolcularımızı bile U19 takımına alıyoruz. Yaşa bakmıyoruz, yeteneğe bakıyoruz. Maçın sonucuna değil, oyuncularımızı ileriye nasıl taşırız, ona bakıyoruz."

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        "HEDEF A TAKIMA HER SENE İKİ OYUNCU"

        "Mehmet Ekşi hocamız altyapı için bir koordinasyon kurulu kurdu. Hep birlikte hareket ediyoruz. Yetenekli oyuncularımız bu doğrultuda U19 takımına da geliyor. Yaşları küçük de olsa bu oyuncuları imkanlar doğrultusunda saha sonuçlarına bakmaksızın en kısa sürede A takıma yükseltmek için çalışmalar yapıyoruz. A takımla da aynı tesiste olduğumuz için çok yakınız. İdman saatlerimiz genelde denk geliyor. İdmanda A takımda eksik oyuncular varsa biz gönderiyoruz. Ya da A takımdan bize gelenler de oluyor. Bu da U19 takımındaki oyuncuların A takıma alışmasında önemli bir faktör oluyor. Yakup Arda Kılıç'tan sonra da isimler çok. Tüm oyuncularımız çok iyi. Her sene A takımımıza ikişer oyuncu vermek için çalışıyoruz."

        "SERPİL HAMDİ TÜZÜN'ÜN KATTIKLARI ÇOK FAZLA"

        "Serpil Hamdi Tüzün benim uzun süre hocalığımı yaptı. Genç Milli Takım'da da aynı şekilde. Bize kattıkları çok fazla. Özkaynak için efsanedir. Allah umarım şifa verir. Bize öğrettiklerini biz de aktarmaya çalışıyoruz."

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        "BEN YOK, TÜM HOCALARLA BİRLİKTE HAREKET ETME VAR"

        "Altyapıda biz şu düzene geçtik; ben yok, tüm hocalarımızla birlikte hareket etme var. Altyapıda en önemli şey de bu. Biz 17 takımıyla, 17 takımı da 16 takımıyla iç içe. Herkes birbirini çok iyi bir şekilde tanıyor. Tüm oyuncuları iyi tanıdığımız için de karar verme aşamasında kolaylık sağlıyor."

        "A TAKIMA NE KADAR OYUNCU VERİRSEK O KADAR BAŞARILIYIZ"

        "Beşiktaş Akademi olarak şu benimsedik; biz A takımımıza ne kadar oyuncu verirsek o kadar başarılıyız. Oyuncularımızı yaşları ne olursa olsun galibiyet için değil, doğru futbolu, iyi futbolu oynamaları için çalışıyoruz. Gelişim kat edebilecekleri sistemde oynatmaya çalışıyoruz."

        "ÇIKAN OYUNCUNUN OYNAMASI GEREK"

        "Beşiktaş taraftarı altyapısından çıkan futbolcuları her zaman kollamıştır. Altyapıdan çıkan futbolcuların da zamanı geldiğinde oynaması gerek. Zamanlama bu açıdan çok önemli. Eskiden Türk oyuncuların sayısı çok daha fazlaydı. Ancak şu an yabancı oyuncuların fazla olması da aşağıdan gelen futbolcular için bir handikap. 10-15 sene önce yerli oyuncunun çıkması daha kolaydı."

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