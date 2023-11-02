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        Haberler Dünya Gazze'de İsrail'in vurduğu mülteci kampı böyle görüntülendi! Yıkım... - Son dakika haberler...

        İsrail Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurmuştu: Kamptaki yıkım uydudan görüntülendi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması devam ederken, İsrail ordusu birçok kez Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Son olarak dün gerçekleşen saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi. Kampta meydana gelen hasar uydudan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:34
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        27 gündür devam eden İsrail-Hamas çatışmalarında İsrail, birçok kez Gazze'de bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies kampta meydana gelen hasarı görüntülendi.

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        İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

        Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

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        İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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        BM: SAVAŞ SUÇU SAYILABİLİR

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurguladı.

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        BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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        İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
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