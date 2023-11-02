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        Haberler Ekonomi Otomobil Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı gerçekleştirildi - Otomobil Haberleri

        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı gerçekleştirildi

        Elektrikli araçların otomotiv satışlarındaki payı her geçen gün artmaya devam ederken Togg teslimatları da ekim ayında bir kez daha kendi aylık rekorunu geliştirdi kırdı. Ekim ayında teslimatı gerçekleştirilen Togg T10X sayısı 3 bin 567 adet oldu

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 02.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:30
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        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
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        Bursa Gemlik'teki üretim tesislerinde eylül ayı itibarıyla çift vardiyalı üretime geçiş yapan Türkiye'nin Otomobili Togg, teslimat adetlerini katlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 2 bin 204 adet T10X teslimatı gerçekleştirerek kendi aylık rekorunu kıran marka, Ekim 2023'te bu rekorunu bir kez daha geliştirdi ve 3.567 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay önemli satış rakamları yakalayan Tesla ise ekim ayında 500 adette kaldı.

        Marka X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet T10X kullanıcılarımızla buluştu" ifadelerini kullandı.

        ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

        Türkiye otomobil pazarında elektriklinin de payı artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil satışları Ocak-Ekim 2023 döneminde 48.883 adete çıkarak toplam pazar içerisindeki payını %6,5'e yükseltti. Bu gelişimde mayıs-ekim döneminde 9.171 adet ile Togg'un rolü büyük olurken, ABD'li üretici Tesla da 10.700 adetle yüzde yüz elektrikli markalar arasında zirvede yer aldı.

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