Vitor Pereira: "Herkese teknik direktör"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yarın oynayacakları maç öncesinden açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"Hiç şüphe yok ki çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir hocaları var, onunla da zaten arkadaşız. Birbirimize karşı daha iyi olmak için karşılaşacağız. Bizim kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım taraftarımızın da enerjisi statta olur çünkü buna ihtiyacımız var.

Sakat isimler yarınki maç için hazır olsalar bile bu tarz bir maçta döndürmek yerine adım adım dönmelerini sağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Maçta her halükarda 11 futbolcumuz sahada olacak." açıklamasını yaptı.

ÜÇLÜ SAVUNMA ELEŞTİRİLERİ

Bazen sorudan ziyade o soru bir yorummuş gibi oluyor. Sürekli üçlü defans, üçlü defans, üçlü defans diye duyuyorum ama futbol bu değil. Sistem değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcular arasında nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Maça nasıl başladığınızdır. Ama ofans anında ve defans anında farklılıklar gösterir dizilişler. Niye insanların bunu saatlerce konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. İyi bir sezon öncesi geçirdik. İyi futbol oynadık. Serdar ve Pelkas'ın sakatlıklarını yaşadık. 3 günde bir maç oynadığımız döneme girdik ve diğer sakatlıklar da oldu. Ancak dediğim gibi sistemi değil de dinamiğimizi kaybettik biraz. Bunun üstesinden geldik, iyi maçlar çıkarttık. Sakat oyuncularımız da dönünce ofansta ve defansta dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz. Bu tarz takımlarda çalıştığınızda hafta içi ve hafta sonu maçlar yaptığınızda antrenmanlarda hata düzeltecek vaktiniz olmuyor, videolar üzerinden ilerliyorsunuz. Önemli olan liderlik yapabilmektir. Herkes arasındaki ilişkiyi oluşturabilecek liderliği sağlamak, herkesin odaklanmış olmasını sağlamaktır.

"STEVEN CAULKER, SİSTEME UYMUYORDU"

Caulker iyi bir futbolcu. Bunu kendisine de dürüstçe açıkladım. Hem iyi bir futbolcu hem iyi bir karakter. Ancak onun sistemi, onun oyun tarzı arkada bu kadar boşluk verdiğimiz bir sistemde benim sistemime ve dinamiğime uymuyordu. Daha fazla şans bulmak için başka takımlara giden oyuncularımıza şans diliyorum.

"KIM MIN-JAE ÇALIŞTIKLARIM ARASINDA EN İYİLERDEN BİRİ"

Min-Jae'nin performansını sizin analiz etmeniz gerek. Bence o üst seviye bir futbolcu. Belki de çalıştıklarım arasında en iyilerden biri.

"YENİ TRANSFERLER ÖZGÜVENLERİNİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Komik olan şu, bazı gazeteciler bir oyuncuyu daha çok tutuyor ve seviyor. Ancak günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha'nın performansından mutluyum, diğer oyuncularımın performansından da mutluyum. Son maçta da dediğim gibi, çok iyi bir grubum var. Karakter, kişilik, kalite anlamında çok iyi futbolculardan oluşuyor. Çok fazla çalışıyor Berisha da özgüvenini kazanmak için. Buraya geldiğinde takımla antrenman yapacak ve seviyesini artıracak vakti olmadı. Geldiği gibi sahaya çıktı. Tıpkı, Meyer, Crespo, Rossi gibi... Onlar transfer döneminin en sonunda geldiler. Özgüvenlerini kazanmaya çalışıyorlar ama ben herkesten çok mutluyum.

"HERKES TEKNİK DİREKTÖR, HERKES BENDEN DAHA İYİ BİLİYOR"

Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım çünkü futbol bu. İnsanlar futbolu kafelerde, barlarda, işte sürekli konuşurlar. Aslında futbolun sihri de bu. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar ne yaptığınızı, metodolojinizi bilmiyorlar ancak konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Onların karar vermeleri, sahaya gitmeleri gerekmiyor. Sadece izleyip, eleştiriyorlar. Bu benim için iyi bir şey. Beni canlı hissettiriyor. Ben buradayım ve hayattayım ki benim hakkımda konuşuyorlar. Futbol benim tutkum ve söylenenleri de kabul etmem gerekiyor.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUM DEMEMİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"

Hedefimiz maçı kazanmak. Grupta birbirine çok yakın takımlar var. Kalite olarak farklılıklar olsa da benzer takımlar. Bu grupta herhangi bir takımın diğerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 takım var. Biz de elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim. Benim takımım savaşacak, elinden geleni yapacak. Benim için en önemli maç bir sonraki maç.

"BURAK KAPACAK'IN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. ligden geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu."

ALTAY BAYINDIR: RAKİBİN KİM OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK

Fenerbahçe’de milli file bekçi Altay Bayındır basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini açıklayarak sözlerine başlayan genç kaleci, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Biz Fenerbahçe’yiz. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Sahada elimizden geleni yapacağız ve inşallah güzel bir sonuçla yolumuza emin adımlarla devam ederiz" ifadelerini kullandı. Her maç öncesinde olduğu gibi bu maç için de gerekli analizi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altay, "Her maçtan önce rakibin sadece forvetlerini değil, genel olarak bütün oyuncularının analizini yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti ama hangi hocanın geldiği ya da gittiğinin önemi yok, hocamız kim olursa olsun kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sahadaki kurallar belli, bir kalecinin yapması gerekenler belli. Yoğun bir maratondan geçiyoruz. Mental ve fizik olarak yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Bundan sonrasında gelişip sağlıklı şekilde yola devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"HATALARDAN DERS ÇIKARMAK ÖNEMLİ"

Sivasspor maçında yaptığı hatanın hatırlatılması üzerine de konuşan Altay Bayındır, "Topu kullanmam hocanın talebi değil. Saha içinde kararları veren oyuncunun kendisidir. Sivasspor maçındaki hareket benim kararımdı. Rakip pres yaptı. Bir oyuncu boştaydı ama yanında da rakip vardı. Orada çalımı atabilseydim, kimse bunu konuşmazdı. Gol yediğimizde de kimse yaptığımız kurtarışlara bakmıyor. Baktığınızda dünya çapında birçok insanın, yapmayacağını düşündüğümüz saçma sapan hatalarını görebiliyoruz. Bunları arkada bıraktık. Hatanın yer edinmediği bir camiada oynuyoruz. Sağlıklı tarafından bakınca, hataların en iyi yanı ders çıkarmak oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.