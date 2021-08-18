Vitor Pereira: Sihirbaz değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Macar savunmacı Attila Szalai, HJK Helsinki maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Szalai ve Portekizli çalıştırıcının sözleri şöyle:

ATTILA SZALAI: İYİ BİR YOLDAYIZ

"Sistemimiz değişti ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve adapte olduk. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, hocamızın isteklerini yerine getirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Uzun bir süredir taraftarlarımızdan uzaktık. Sonunda tribüne dönüyorlar, çok heyecanlıyız. Stadımızın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum."

VITOR PEREIRA: HJK'NIN LİGİ BAŞLADI VE BU AVANTAJLARI VAR

"HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor."

"Eksiklere çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan ve kaybedince reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak."

TRANSFER YANITI

"Transfer dönemi herkes için zordur. Kulübümüz çok çalışıyor, dengeli ve yarışmacı bir takım kurmaya çalışıyorlar."

"Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor."

"Gol atabilen, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum. Aslında bütün futbolcularımdan zeki ve futbolu bilen, takıma kalite katabilecek oyuncular olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum."

"Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz."

"ELİMDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK"

"Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız. Hayatta çok fazla söz verilir ama birçok insan sözlerini tutamaz. Benim de verdiğim söz; spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dairdi."

"SAMATTA İYİ BİR FUTBOLCU"

"Samatta, iyi bir futbolcu. Öz güvenin insanın içinden gelmesi gerekiyor. Samatta da iyi çalışıyor ve bence öz güveni yerine geldiğinde Belçika'da olduğu gibi çok fazla gol atacak."

"Bence bakmanız gereken şey; takımın saha içindeki davranışları, fikirleri ve nasıl oynamaya çalıştığı. Bu, benim düşüncem. Yanılıyor da olabilirim. Benim için önemli olan takımın ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor olması."