Vitoria Guimaraes - CD Feirense maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig maçında Vitoria Guimaraes ile CD Feirense, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Ev sahibi Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CD Feirense, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 749 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria Guimaraes kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, CD Feirense sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Vitoria Guimaraes önceki hafta Porto mücadelesinde 0-1 yenildi.

CD Feirense, Estoril karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ