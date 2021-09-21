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Viyana'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar hayata geçirilecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence merkezlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalıktan iyileşmiş kişilerin girmesine izin verilecek.

Viyana'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar hayata geçirilecek
Viyana'da aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar geliyor
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AA

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, düzenlenen basın toplantısında, 1 Ekim'den itibaren bir ay süreyle geçerli olacak Kovid-19 düzenlemelerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Viyana eyaletinde kapalı alanlarda FFP2 maske zorunluluğu yeniden uygulamaya başlanırken, restoranlara girişlerde antijen testleri kabul edilmeyecek.

500 kişinin katıldığı kapalı ya da açık mekanlarda düzenlenen futbol müsabakası, konser, tiyatro gibi büyük etkinliklere aşı yaptıran ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine izin verilecek.

Bu arada Viyana'da hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısındaki artış nedeniyle önceden planlanmış ameliyatlar ileri tarihlere ertelendi.

Avusturya'da son 24 saatte 1240 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 726 bin 674'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 22 artışla 10 bin 918'e yükseldi.

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