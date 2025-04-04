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        Haberler Yaşam Viyana'da 'Roma dönemi'ne ait toplu mezar bulundu

        Viyana'da 'Roma dönemi'ne ait toplu mezar bulundu

        Avusturya'nın başkenti Viyana'da futbol sahasının altında Roma dönemine ait toplu mezar keşfedildi. Arkeologlar, 129 kişinin kemiklerinin bulunduğu alanda 'felaketle sonuçlanan bir askeri olay' yaşandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 04.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:36
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        129 kişiye ait! Toplu halde keşfedildi
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        Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, birinci yüzyıla ait toplu mezar bulundu.

        Mezardaki iskelet kalıntılarının 'Germen' kabilelerinin katıldığı bir çatışmada hayatını kaybeden 'Roma savaşçılarına' ait olabileceği belirtildi.

        Viyana'nın Simmering semtinde bulunan alanda şu ana kadar 129 kişinin kemikleri tespit edildi. Kazı ekibi ayrıca sayının toplamda 150'yi aşabileceğini belirtti.

        Karbon-14 analizi kemiklerin MS 80 ile MS 130 arasına tarihlendiğini ortaya koydu.

        Ölenlerin tamamı erkek olduğu belirlenirken yaşlarının 20 ila 30 arasında değiştiği ifade edildi.

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        Viyana Müzesi uzmanları, bu keşfi 'askeri bağlamda felaket bir olay' olarak tanımladı.

        Kazıya liderlik eden Michaela Binder, "Roma savaş eylemleri bağlamında, savaşçıların bu şekilde bulunduğu başka bir örnek yok. Almanya'’da büyük savaş alanları bulundu ama sadece silahlar ortaya çıktı. Ölülerin bu şekilde keşfi, tüm Roma tarihi açısından eşsiz" dedi.

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        #Roma dönemi
        #viyana
        #roma dönem
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