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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (31 Ağustos 2018)

Bu hafta vizyona 7 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

31 Ağustos 2018 Cuma, 11:15:04

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Orhan Erkal
Oyuncular: Emre Mutlu, Hakan Bulut, Ayhan Taş, Şafak Sezer, Arzu Oruç
Senaryo: Emre Mutlu

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET - FRAGMAN
Roket Pizza adlı bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz (Emre Mutlu), çalıştığı restoranın müdürü olabilmeyi ve sözlüsü Aylin'le bir an önce evlenmeyi hayal etmektedir. Ancak Aylin'in kıskançlıkları, Gürbüz'ü canından bezdirmiştir. Yanlış hiçbir şey yapmadığına sözlüsünü ikna edebilmek için yakın arkadaşı Ferhat'ın önerisiyle bir gününün her anını kameraya kaydetmeye karar verir. Ancak yanlışlıkla bir cinayeti kaydeder, üstelik katiller kendisini görmüştür. Gürbüz, Ferhat'la birlikte başına sardığı beladan kurtulmaya çalışırken zorlu bir kovalamacanın ortasında kalır.

Çatışma (Reprisal)

Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Brian A. Miller
Oyuncular: Frank Grillo, Bruce Willis, Johnathon Schaech, Olivia Culpo, Colin Egglesfield
Senaryo: Bryce Hammons
Yapımcı: George Furla, Mark Stewart

ÇATIŞMA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Bir bankada müdür olarak çalışan Jacob'ın (Frank Grillo) iş yeri, bir gün son derece profesyonel bir soyguncu tarafından soyulur. Adını temize çıkarabilmek için bu hırsızı yakalamak isteyen adam, eski bir polis olan komşusu James'ten (Bruce Willis) yardım ister. Ancak işini iyi bilen hırsız Gabriel (Johnathon Schaech), Jacob'ın eşi ve kızını kaçırarak rehin alır. Bu kritik durum, her 3 adamın da hayatlarını değiştirecek bir olaylar zincirini tetikleyecektir.

Upgrade (Stem)

Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Avustralya
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Melanie Vallejo
Senaryo: Leigh Whannell
Yapımcı: Jason Blum

UPGRADE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Eşiyle birlikte saldırıya uğrayan Grey Trace, saldırıda hem eşini kaybetmiştir hem de belden aşağı felç olmuştur. Bir milyarder mucit, Grey'e bedeninigeliştirecek deneysel bir tedavi teklif eder. Bedenine STEM adlı yapay zeka implantı yerleştirilen Grey, insanüstü yeteneklere sahip olur. Bir sonraki adımise karısını öldüren ve hayatını mahveden kişilerden intikamını alacaktır.

Dışarıda (He's Out There)

Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Korku
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Quinn Lasher
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening, Abigail Pniowsky, Julian Bailey, Anna Pniowsky
Senaryo: Mike Scannell
Yapımcı: Bryan Bertino, Adrienne Biddle

DIŞARIDA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Laura (Yvonne Strahovski), uzak bir göl kenarındaki müstakil eve 2 kızı Kayla ve Maddie'yle birlikte tatile gelmiştir. Geçmiş yıllarda bazı gizemli olaylara ev sahipliği yapmış evin etrafına gece indiğinde, cani ruhlu birinin onlar için hazırladığı kabusun ortasına düşerler. Anne ve kızları, geceyi sağ salim atlatabilmek için her yoldan mücadele etmek zorundadır.

İtalyan Usulü Aşk (Little Italy)

Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi, Romantik
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Donald Petrie
Oyuncular: Hayden Christensen, Emma Roberts, Alyssa Milano, Danny Aiello, Andrea Martin
Senaryo: Vinay Virmani, Steve Galluccio
Yapımcı: Vinay Virmani, Ajay Virmani

İTALYAN USULÜ AŞK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İyi bir aşçı olmak isteyen Nikki (Emma Roberts), Londra'da çalışmak istediği restorandaki patronu tarafından vize sorunlarını halledebilmesi için ülkesi Kanada'ya geri gönderilir. Nikki, hiç istemese de çocukluk ve gençlik döneminin geçtiği, ailesinin yaşadığı "Küçük İtalya"ya geri döner. Burada ailesinin nesillerdir rekabet halinde olduğu rakip pizzacı Vince'in oğlu Leo (Hayden Christensen) ile ailelerinin tüm düşmanlıklarına rağmen tutkulu bir aşk yaşamaya başlar.

Şafaktan Önce (A Prayer Before Dawn)

Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere, Fransa
Tür: Aksiyon
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Jean-Stephane Sauvaire
Oyuncular: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai, Nicolas Shake, Pornchanok Mabklang
Senaryo: Nick Saltrese
Yapımcı: Roy Boulter, Rita Dagher

ŞAFAKTAN ÖNCE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İngiliz boksör Billy Moore (Joe Cole) Tayland'a yeni bir hayat kurabilmek için gelmiştir. Burada boksör ve dublör olarak çalışmaktadır. Ancak uyuşturucu dünyasına bulaşınca hayatının dengesi bozulur ve sonunda çalıntı mal ve silah bulundurmaktan hapishaneye atılır. Burada bir yandan uyuşturucusuzluğa alışması, diğer yandan son derece tehlikeli hapis ortamına uyum sağlaması gerekir. Buradan çıkıp yeniden özgürlüğünü kazanabilmesi için zorlu bir Muay Thai turnuvasını kazanması gerekmektedir.

Kıskanç (Jalouse)

Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Oyuncular: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anais Demoustier
Senaryo: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Yapımcı: Nicolas Altmayer, Eric Altmayer

KISKANÇ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Orta yaşlara gelmiş, boşanmış üniversite hocası Nathalie Pécheux (Karin Viard), başta kızı Mathilde (Dara Tombroff) olmak üzere etrafındaki birçok kişiyi kıskanmakta, her şeyden yakınmaktadır. Etrafına sürekli negatif enerji yayan Nathalie'nin bu ciddi orta yaş krizi, en yakınındaki insanlarla komik olaylar yaşamasına neden olacaktır.

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