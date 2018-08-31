Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Orhan Erkal
Oyuncular: Emre Mutlu, Hakan Bulut, Ayhan Taş, Şafak Sezer, Arzu Oruç
Senaryo: Emre Mutlu
Çatışma (Reprisal)
Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Brian A. Miller
Oyuncular: Frank Grillo, Bruce Willis, Johnathon Schaech, Olivia Culpo, Colin Egglesfield
Senaryo: Bryce Hammons
Yapımcı: George Furla, Mark Stewart
Upgrade (Stem)
Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Avustralya
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Melanie Vallejo
Senaryo: Leigh Whannell
Yapımcı: Jason Blum
Dışarıda (He's Out There)
Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Korku
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Quinn Lasher
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening, Abigail Pniowsky, Julian Bailey, Anna Pniowsky
Senaryo: Mike Scannell
Yapımcı: Bryan Bertino, Adrienne Biddle
İtalyan Usulü Aşk (Little Italy)
Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi, Romantik
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Donald Petrie
Oyuncular: Hayden Christensen, Emma Roberts, Alyssa Milano, Danny Aiello, Andrea Martin
Senaryo: Vinay Virmani, Steve Galluccio
Yapımcı: Vinay Virmani, Ajay Virmani
Şafaktan Önce (A Prayer Before Dawn)
Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere, Fransa
Tür: Aksiyon
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Jean-Stephane Sauvaire
Oyuncular: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai, Nicolas Shake, Pornchanok Mabklang
Senaryo: Nick Saltrese
Yapımcı: Roy Boulter, Rita Dagher
Kıskanç (Jalouse)
Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Oyuncular: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anais Demoustier
Senaryo: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Yapımcı: Nicolas Altmayer, Eric Altmayer