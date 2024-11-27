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        Haberler Dünya Vladimir Putin’den Kazakistan’a ziyaret | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kazakistan'a ziyaret

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün sürecek ziyareti için Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya vardı. Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. İkili, karşılıklı dostluk mesajı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:02
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        Vladimir Putin'den Kazakistan'a ziyaret
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmek için Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya indi. Putin için gösteri uçaklarının da katıldığı bir tören hazırlanırken, Kasım Dömert Tokayev de karşılama için havaalanındaydı.

        Karşılama sırasında ellerinde Kazak ve Rus bayraklarıyla hazır bulunan çocuklar, "Rusya ve Kazakistan sonsuza dek dost kalacak." başlıklı bir şiir okudular.

        Putin ile Tokayev daha sonra birlikte, bir resmin başına geçti. Her iki lider de sembolik anlamda resme birkaç fırça darbesi vurarak dostluk mesajları verdi. Birlikte Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı dinleyen ikili, diplomatik müzâkerelerde bulunmak üzere toplantıya geçti.

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        #putin
        #Kazakista
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