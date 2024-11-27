Vladimir Putin'den Kazakistan'a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmek için Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya indi. Putin için gösteri uçaklarının da katıldığı bir tören hazırlanırken, Kasım Dömert Tokayev de karşılama için havaalanındaydı.

Karşılama sırasında ellerinde Kazak ve Rus bayraklarıyla hazır bulunan çocuklar, "Rusya ve Kazakistan sonsuza dek dost kalacak." başlıklı bir şiir okudular.