Voleybol'da haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlarken 20 Kasım Pazar günü yapılacak 5 karşılaşmayla sona erecek.
İstanbul derbisinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında ise yarın 5, 20 Kasım Pazar günü 2 maç oynanacak.
Liglerde oynanacak maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Belediye Adana Demirspor-Bolu Belediyespor (ASKİ Atatürk)
17.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
20 Kasım Pazar:
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
17.00 Kuzeyboru-Sigorta Shop (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Adilcevaz)
14.00 Ziraat Bankkart-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVI (Burhan Felek Vestel)
16.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
20 Kasım Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Şırnak)
17.30 Altekma-Halkbank (TVF Atatürk)
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