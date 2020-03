TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katılacağı uluslararası organizasyonlar, kulüp takımlarının Avrupa kupasındaki performansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçlar ve organizasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ, bu yılın sportif açısından iyi başladığını aktararak, "2020'de yaşanan terör saldırıları, İdlib'deki mücadelemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu ve haklı bir mücadelesi var. Biz, her zaman Mehmetçiğimizin ve ülkemizin yanındayız. İnşallah bunu zaferle sonuçlandıracağız. Büyük bir ülkeyiz, bununla da gurur duyuyoruz. Sportif anlamda ise 2020'de voleybolda çok güzel günler geçirdik." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığını hatırlatan Üstündağ, "2019'un son günlerinde ev sahibi olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. İkinci olduğumuz için çok üzüldük. Ardından Hollanda'da düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi aldık. Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın olimpiyata katılım hakkı elde etmesi yüzümüzü güldürdü, bizi gururlandırdı ve sevindirdi. Olimpiyatlara katılmak büyük bir olay. Bugüne kadar katıldığımız her organizasyonda madalya hesapları yapmıştık. Bunu da çok şükür başardık. Şimdi olimpiyatta bir derece elde etmek için mücadele edeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edeceğini dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Grubun kolay veya zor olması gibi bir şey yok. Hedefiniz madalya ise elbette ki zorlu maçlar olacaktır. Diğer gruba göre daha zor bir gruba düştük. Bu grupta başarıyı elde edersek yarı final ve finalde bundan zor olmayan rakiplerle karşılaşırız. Mutlaka katılan 12 takım da güçlü. Kolay değil ama gruptan çıkacağımızı ve yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

ERKEK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI'NDA HEDEFLER

Mehmet Akif Üstündağ, ay-yıldızlı erkek voleybol takımının 2020'de CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni geçerek de finallere kalmayı hedeflediğini kaydetti.

"Yarıştığımız, mücadele ettiğimiz her kulvarda bir hedefimiz var. Hedefsiz bir yarış içine girmeyiz." diyen Üstündağ, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olduk ve Avrupa Şampiyonası'na gittik. Ben, hiçbir zaman için mazeret üretmem, kabul de etmem. Ancak aynı anda çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Son 3 yıldır ciddi bir değişimdeyiz. Kadınlarımız gibi erkeklerde de yaş ortalamasını düşürdük. Avrupa'nın en genç 3 takımı arasına girdik. İnanılmaz bir altyapımız var. Bu yıl Avrupa Altın Ligi'nde oynayacağız. Ardından Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edeceğiz. Türkiye'de oynayacağımız maçları yine Anadolu'da yapacağız. Avrupa Altın Ligi'nde yine şampiyon olmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkarak finallere kalacağımıza inanıyoruz."

Avrupa Altın Ligi'nde 2 maçı Malatya'da, bir maçı Elazığ'da oynayacaklarını aktaran TVF Başkanı, "Bu illerimizde deprem yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Devletimiz çok güçlü. Görülmemiş bir şekilde yaraları sarıyor. O bölgeye gitmeyen bakanımız kalmadı. İçişleri Bakanı'mız ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız 1 ay aralıksız depremzedelerle yatıp depremzedelerle kalktı. Bunu bizzat gördüm. Memleketim olması münasebetiyle buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki güçlü bir devletiz. Allah böyle bir olay yaşatmasın ama yaraları çok çabuk ve en iyi şekilde sarabilen bir ülkeyiz. Ardından Amasya ve Trabzon'da müsabakalar oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS VOLEYBOLU DA ETKİLEDİ

Başkan Üstündağ, koronavirüs nedeniyle İtalya takımlarıyla yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ertelenen Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet ile sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımının çeyrek finalde olduğunu hatırlatan Üstündağ, "Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Üç takımla ilk 8'e kalmamız gurur verici bir tablo. VakıfBank, çeyrek finaldeki ilk maçını deplasmanda 3-0 kazandı. İnşallah yarı finaldeki 4 takımın 3'ü Türk takımı olacaktır. Bu gücümüz var." diye konuştu.

Üstündağ, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in ertelenen maçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin İtalya takımlarıyla oynayacakları çeyrek final maçları vardı. İtalya'da ciddi bir koronavirüs salgını var. TVF olarak her zaman kulüplerimizle omuz omuza her türlü mücadelenin içindeyiz. Ekibimle sürekli irtibat halinde olduk. Maçların ertelenmesinde federasyon olarak çok ciddi bir mücadele verdik. Ertelendi ama yol haritası açıklanmadı. Bununla ilgili de her gün kulüplerimizle bir arada yazışmaları yapıyoruz. Bu konuda her türlü yardımı ve desteği vermeye hazırız. Görüldüğü gibi uyuyan bir federasyon değiliz. Ciddi duyarlılığı olan bir kurumuz. Kendini bilmezler nasıl ifade kullanır bilemem ama takımlarımın problemlerini çözmek için 48 saat ayakta kalmayı, bunun takipçisi olmayı ilke edindik. İptal edilen müsabakaların yol haritasına henüz CEV karar vermedi. Bakalım ne olacak."

TÜRKİYE, ÇİN'DEKİ ORGANİZASYONLARA TALİP

Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin Çin'de oynanacak bir ayak müsabakaları ile finallerini düzenlemeye talip olduklarını bildirdi.

Koronavirüsün bugüne kadar Türkiye'de görülmediğini vurgulayan TVF Başkanı, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında kadınlarda Uluslar Ligi başlayacak. Çin'de bir ayağı oynanacak, finaller de Çin'de yapılacak. Çin'deki koronavirüsün yayılmasını dikkatle izliyoruz. Avrupa ve dünya voleybolunda ülke olarak hem başarılarımız hem de düzenlediğimiz organizasyonlarla çok önemli bir yerdeyiz. Her branşta mükemmel organizasyonlar yapıyoruz. Çin'de oynanacak, bizim de katılacağımız ayağın Türkiye'de yapılmasına talip olduk. Bunu FIVB Başkanı'na da söyledim. Kendisi bundan dolayı çok mutlu oldu. Finaller de iptal edilecekse ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Ülke olarak zor günlerde, zor süreçlerin gerçek dostuyuz. Süreç devam ediyor. En kısa süre içinde bize dönüş yapacaklar. Bunun kararının en kısa sürede verilmesini bekliyoruz. Biz, organizasyon konusunda beceriksiz, yapamayan ve uyuyan bir federasyon değiliz. Organizasyon anlamında güzel işler yapıyoruz. Bundan dolayı ekibimle gurur duyuyorum."

VOLEYBOL ANADOLU'YA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Başkan Üstündağ, milli takım maçları ile kulüplerin mücadele edeceği ulusal organizasyonları Anadolu şehirlerine taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Milli takımların Anadolu'da oynadığı maçlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok kişinin salonlara giremediğini hatırlatan Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene Malatya'da dışarıda seyircilerin kalması bizi çok üzdü. Çok mahcubiyet yaşadım. Bu mahcubiyeti gidermek için üç milli maçımızı Malatya ve Elazığ'da oynamayı düşündük. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'i Sivas'ta oynayacağız. Geçen yıl Avrupa Altın Ligi'nin bir ayağını orada oynamıştık. 6 bin 500 kişilik salon tıklım tıklımdı, saha içine sandalyeler ilave edildi. Orada voleybolu çok seven asker kardeşlerimiz yer olmadığı için izleyememişti. Bu bizi çok üzdü. İnşallah onların da seyretmesi için oraya ligimizin 8 takımımızın voleybol festivalini götürdük. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'i Gaziantep'e götüreceğiz. Burada da çok ilgi olduğunu görüyorum. Bir antrenör kursuna bir günde 120 müracaat oluyor. Hakem kursuna inanılmaz talepler var. Anadolu ile olan iş birliğimizle ülkemizin her yerine voleybolu götürme adına güzel bir yol haritası izliyoruz. Çok mutlu dönüşler alıyoruz. Bu konuda voleybol camiamız çok mutlu oluyor."