Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Tek başına sahil yürüyüşü yapan Babacan, dönüşte dondurma keyfi yaptı. Yanına gelen hayranlarıyla da hatıra fotoğrafı çektiren file bekçisi, daha sonra evinin yoluna tuttu.