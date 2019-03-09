Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kötü günler geçiren Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
SAAT: 19:00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Başakşehir Fatih Terim
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
YEDEKLER: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan İnler
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado
YEDEKLER: Harun, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Frey, Valbuena, Neustadter, Sadık
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
LİGDEKİ 22. RANDEVU
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.
FENERBAHÇE EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA
Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.
Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.
AYEW CEZALI, DIRAR VE MEHMET TOPAL İSE KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.
12 MAÇTA TEK GALİBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.
CLICHY SAKAT
Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.
EMRE KART SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.