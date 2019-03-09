Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kötü günler geçiren Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

YEDEKLER: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan İnler

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado

YEDEKLER: Harun, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Frey, Valbuena, Neustadter, Sadık

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

LİGDEKİ 22. RANDEVU

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.

FENERBAHÇE EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMANDA

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.

AYEW CEZALI, DIRAR VE MEHMET TOPAL İSE KADRODA YOK!

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

12 MAÇTA TEK GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

CLICHY SAKAT

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

EMRE KART SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU