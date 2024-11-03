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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Türk futbolu bugün yeni bir oyuncu daha gördü - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Türk futbolu bugün yeni bir oyuncu daha gördü

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından, "Oyunda giren-çıkan çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye, çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:16
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        "Türk futbolu yeni bir oyuncu gördü"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardında düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

        "TÜRK FUTBOLU BUGÜN YENİ BİR OYUNCU DAHA GÖRDÜ"

        Demirel, “Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, bundan önceki teknik adamımız İsmet abimize, hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün, mücadelemde 11 kişide aynı şekilde mücadele ettiler. 10 kişi de aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege'nin sakatlığı kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı mücadele ettiler. Baktığımızda iki tane şutu var, birincisi ilk yarıda, ikincisi ikinci yarıda olmak üzere ama bize baktığımızda iki tane ofsayt pozisyonu birisi penaltı olabilir, ofsayt olmazsa penaltı pozisyonu. İki tane de bir direkten dönen bir Ertuğrul’un çıkardığı top var. İlk yarı golle bitirsek belki başka şeyler söylerdim ama ikinci yarıdaki kırmızı kart biraz bizim dengemizi bozdu. Ona göre de değişiklikler yaptık. Orada da yaptığımız değişiklikler de hemen cevap verdi. Oyunda giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye, çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı. Çok istedikleri, aşırı konsantrasyondan dolayı bu kramplar girebiliyor. Ama ben takımımın mücadelesinden oyunundan memnunum” diye konuştu.

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