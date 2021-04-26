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VW çip konusunda uyardı: '2'ini çeyrek daha kötü geçecek'

Otomotiv sektöründe bir süredir devam eden ve markaların üretiminde binlerce adetlik kayıp yaşatan çip krizi hakkında Alman Volkswagen'den (VW) dikkat çeken bir uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Nisan-Haziran döneminde çip krizinin yarattığı üretim kaybı yılın ilk çeyreğinden daha büyük olacak. Volkswagen Grubu markalarından Seat'ın Başkanı Wayne Griffiths de, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerimiz ve Volkswagen Grubu bize, ikinci çeyrekte muhtemelen ilk çeyreğe göre daha önemli zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğini söyledi" dedi. Araştırmalar, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşayacağını ortaya koyuyor

Volkswagen'den çip uyarısı - haberler

Yılbaşından bu yana devam eden küresel çip krizinin yılın ikinci çeyreğinde etkisini artırarak devam edeceği öngörülüyor. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, Nisan-Haziran döneminde, çip krizinin yarattığı üretim kaybı yılın ilk çeyreğinden daha büyük olacak.

Volkswagen Grubu markalarından Seat'ın Başkanı Wayne Griffiths, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Tedarikçilerimiz ve Volkswagen Grubu bize, ikinci çeyrekte muhtemelen ilk çeyreğe göre daha önemli zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

Yaşanan çip tedariki sorununun İspanyol markanın bugünlerdeki en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Griffiths, Seat'ın Barselona fabrikasında üretimin sınırlı devam ettiğini, tedarikçilerden bulunabilen yarı iletken ve çiplerle bazı modellerin üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess kısa süre önce yaptığı açıklamalarda Alman şirketin çip krizi dolayısıyla üretimde 100 bin adetlik kayıp yaşadığını belirtmişti.

DÜNYADA BİRÇOK FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Söz konusu kriz Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede otomobil üretimini aksatmaya devam ediyor. Yaşanan kiriz nedeniyle bugüne kadar General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Volkswagen, Honda, Toyota, Subaru, Daimler, Jaguar Land Rover ve Volvo gibi markalar üretimlerine belirli süre için ara verdiler.

Daha çok Kuzey Amerika pazarını vuran kriz, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Oyak Renault, Tofaş ve Ford Otosan gibi yerli üreticiler de çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici bir süre için üretimlerine ara vermişlerdi.

AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu belirtiliyor. Buna göre, Trump'ın görev süresi boyunca Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri krizine yol açtığı kaydediliyor.

Bugün küresel boyutta bir krize dönüşen çip tedarikindeki sıkıntıların, ABD'nin eski yönetiminin Çinli üreticilere getirdiği sınırlama ile Amerikan otomotiv endüstrisinde birçok üreticinin Çinli çip üreticileri yerine yeni tedarikçilere yönelmesi ile başladığı aktarılıyor.

Bunun sonucunda ise, pandemi döneminde artan tüketici elektroniği ürünlerindeki çip talebine bile zor yetişen yarı iletken tedarikçileri, otomotiv sektöründen de sipariş almaya başlayınca talebi karşılayamaz hale geldi. Tüm bu yaşananlar, otomotiv sektöründe yarı iletken tedarik zincirinde bozulmaya yol açtı ve uzun bekleme süreleri doğurdu.

Birbiri ardına gelişen olaylar ise, markaların yeterli çip ve elektronik parça bulamayarak üretimlerine ara vermesine yol açtı.

OTOMOBİLDE BEYİN GÖREVİ GÖRÜYOR

Günümüz otomobillerinde neredeyse tüm kontroller bilgisayarlarda ana kartı gibi görev gören 'beyin'ler, yani kontrol üniteleri üzerinden idare ediliyor.

Araçların beyinleri üzerine yazılımlar ile kodlanan programlar, yakıt sistemi, güvenlik donanımları, multimedya sistemlerin ve motor tepkileri gibi fonksiyonları idare ediyor. Bu cihazın içerisinde de sektörde kriz yaratan çipler bulunuyor.

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