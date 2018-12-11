Alman Volkswagen (VW), Türkiye'de yaklaşık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak fabrika yatırımı için kolları sıvadı. Habertürk'ün duyurduğu gelişmeye göre, VW hem Almanya'daki üretim tesislerinde elektrikli modellerine yer açmak hem de Skoda'ya karşı artan talebe cevap verebilmek için söz konusu kararı aldı.

Dünkü haberimizde gelişmelerin Almanya'nın otomobil yayınlarından Automobilwoche'de yer aldığından bahsetmiştik. Buna göre, VW yeni yatırımını grubun farklı markalarının da üretiminin yapılabileceği bir 'çok markalı tesis' şeklinde planlıyor. Bu kapsamda sorumluluk Skoda'ya devredilirken, Skoda CEO'su Bernhard Maier'in çalışmalara başladığı öğrenildi.

Scala modelinin tanıtımında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maier, "Grup seviyesinde yeni görevler edindik. Sadece Skoda değil, grubun diğer markalarının da üretimini yapacağımız yeni fabrika üzerine çalışmalara başladık" dedi.

LOKASYON NETLEŞMEDİ

Skoda CEO'su Bernhard Maier, her ne kadar yatırım için farklı alternatifleri değerlendirdiklerini söylese ve kararı henüz teyit etmemiş olsa bile, Automobilwoche'nin yayın yönetmeni Burkhard Riering'in aktardığına göre, VW'nin yeni tesisinin Türkiye'de olacağı kesinleşti. Fakat henüz lokasyonu netleşmeyen fabrikanın resmi duyurusunun ise önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Kaynaklar, VW CEO'su Herbert Diess'in Türkiye konusunda ağırlığını koyarak kararın alınmasında önemli rol oynadığını kaydediyor. VW'nin Türkiye kararında yetişmiş işgücünün ve otomotiv endüstrisindeki bilgi birikiminin etkili olduğu belirtildi.

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