Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünyada yeni bir savaş başlaması ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

Vučić, herkesin savaşa hazırlandığını ifade ederken "Esas soru, kimin hangi tarafta olacağıdır." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Korkarım ki, kimse kimseyi artık dinlemek ya da duymak istemiyor." diye konuştu.

Vučić, "Siperlerini kazıyorlar ve savaşın geldiğini bilerek başlangıcı bekliyorlar. Bekliyor ve hazırlanıyorlar." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında ayrıca, Kosova'nın savaş öncesi zaman kazanmaya çalıştığını iddia ettiği bildirildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterildi.

Açıklamada, "Vučić, uzlaşma yolunu tercih etmediğini dünyaya gösteriyor." denildi.

Açıklamada ayrıca "Vučić ve rejimi, sayısız masum hayatı mahveden fantezilerle bir kez daha flört ediyor." ifadelerine yer verildi.

Vucic’s reckless calls for war are a dangerous echo of the darkest chapters of recent history.



Despite years of tireless American and European engagement to pave the road toward lasting peace, Vucic is showing the world that he has not chosen the path of reconciliation. Instead… pic.twitter.com/fxNb4McHpd — The Presidency of the Republic of Kosovo (@Presidenca_RKS) October 4, 2025

*Fotoğraf: AA, temsilidir