Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vucic: Herkes savaşa hazırlanıyor | Dış Haberler

        Aleksandar Vučić: Herkes savaşa hazırlanıyor

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünyada yaşanan gelişmeleri işaret ederek "Herkes savaşa hazırlanıyor. Esas soru, kimin hangi tarafta olacağıdır." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 01:23 Güncelleme: 05.10.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vučić: Herkes savaşa hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dünyada yeni bir savaş başlaması ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

        Vučić, herkesin savaşa hazırlandığını ifade ederken "Esas soru, kimin hangi tarafta olacağıdır." dedi.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Korkarım ki, kimse kimseyi artık dinlemek ya da duymak istemiyor." diye konuştu.

        Vučić, "Siperlerini kazıyorlar ve savaşın geldiğini bilerek başlangıcı bekliyorlar. Bekliyor ve hazırlanıyorlar." dedi.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında ayrıca, Kosova'nın savaş öncesi zaman kazanmaya çalıştığını iddia ettiği bildirildi.

        Kosova Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterildi.

        Açıklamada, "Vučić, uzlaşma yolunu tercih etmediğini dünyaya gösteriyor." denildi.

        Açıklamada ayrıca "Vučić ve rejimi, sayısız masum hayatı mahveden fantezilerle bir kez daha flört ediyor." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?