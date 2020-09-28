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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, kışa hazırlık sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kolayca uygulanabilecek yöntemlere ilişkin bilgi verdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında artış gösterdiğini hatırlatan Akyüz, "Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla her sene olduğundan daha fazla vücut direncinin güçlü olmasına ve hastalanmamaya özen gösterilmelidir. Güçlü bir bağışıklık için gerekli olanları; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stresten uzak olmak ve doğru uyku olarak söyleyebiliriz" diye konuştu.

Akyüz, yapılan çalışmaların az uyuyan veya doğru saatlerde uyumayan bireylerin daha fazla hastalandığını gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu sebeple karanlık ortamda ve optimum sekiz saat uyumak, uykuda salgılanan hormonların doğru seviyelere ulaşmasına ve bağışıklığı desteklemeye katkı sağlayacaktır. Yoğun stres ve kaygı da bağışıklığı olumsuz etkilemektedir. Yoğun stres yaratan ortamlardan ve kaygı verici düşüncelerden olabildiğince uzak kalmaya çalışılmadır. Nefes egzersizleri, mutlu eden kişilerle görüşmek, sevilen aktiviteleri yapmak bu anlamda faydalı olacaktır. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite mutluluk hormonu salgılanmasını sağlayarak stresi azaltmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite ruhsal ve fiziksel katkı sağlamanın yanında orta şiddetle yapılan egzersiz vücutta enfeksiyonlarla savaşan maddeleri artırmaktadır."

BESLENME DENGELİ VE ÇEŞİTLİ OLMALI

Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, ev dışı fiziksel aktiviteye vakti olmayanların evde egzersiz yapmalarının önemine işaret ederek, "Sağlıklı beslenme davranışına sahip bireyler hastalıklara daha az yakalanmakta veya daha hızlı iyileşmektedir. Sağlıklı beslenme bireyin proteinli besinleri, sebze, meyve, tahıl, sağlıklı yağları ve suyu günlük ihtiyacı kadar tüketmesi ile olur" dedi.

Dengeli ve çeşitli beslenilmesi için her renkten sebze ve meyvenin tüketilmesi gerektiğine işaret eden Akyüz, şu tavsiyelerde bulundu: "Semizotu, ıspanak, maydanoz, dereotu, brokoli, karnabahar, pırasa, kırmızı pancar, turp, nar, turunçgiller, sarımsak, soğan, ceviz, badem, zeytin ve zeytinyağı beslenme listelerine eklenmelidir. Semizotu, havuç, kırmızı pancar, ceviz, nar taneleri olan zeytinyağı-limon/sirke-sumak-nar ekşili sos ile salatalar yapılabilir. Yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, zencefil gibi bitki çayları sağlıklı bireyler tarafından günde 2 fincana kadar tüketilebilir. Probiyotik yoğurt içerisine yulaf ve kuru meyveler eklenerek ara öğün yapılabilir. Böylece bağışıklığı destekleyecek antioksidanlar ve lif yeteri kadar vücuda alınmış olunur. Ayrıca kefir, tarhana, boza gibi fermente ürünleri tüketmeye özen gösterilmelidir."