Vücudunuzda ve yüzünüzdeki benler kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor
09.10.2018 - 11:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Benler kadınların güzelliklerine güzellik katarken, kişilik ve karakteri hakkında ipuçları verebiliyor. Tıpkı avuç içi çizgilerinin karakteri yansıttığı gibi! İşte vücudunuzda bulunan benlerin karaktere etkisi...
1
1|12
OMUZDAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Omzunuzda ben ya da benler varsa muhtemelen sorumluluk sahibi bir yapınız var. İşte, aile içinde ya da arkadaşlarınız arasında size güvenen çoktur. Öte yandan her zaman ileriye dönük planlar yaparsınız. Geçmişi düşünmek size göre değildir. Zorluklarla başa çıkma konusunda da üzerinize yoktur.
2
2|12
KAŞTAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Kaşında ben olanlar bu dünyaya lider olmak için gelmişlerdir. Bu kişileri iş hayatında üst pozisyonlarda görmek mümkün.
3
3|12
PARMAKTAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Parmakta benleri olanlar hayatlarının ilk evresinde zorluklarla karşılaşıp bunalmış olabilirler. Ama pes etmemeleri gerekiyor. Çünkü onları ilerleyen zamanlarda mutluluk ve zenginlik bekliyor.
4
4|12
BURUNDAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Burnunda beni olanlar çabuk sinirlenen, yüksek egoya sahip kişiler olabilir. Ayrıca burnunuzda ben varsa dikkatli olmanız gereken bir konu daha var. Burundaki benler kararsızlık ve dengesizliğe işaret eder, size güvenilmez bir pozisyon çizer. İlişkilerde sorun yaşamanız anlamına gelebilir.
5
5|12
KOLLARDAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Kollarında ben olan kişiler karar alma konusunda oldukça yetenekli ve başarılı olurlar. Zor durumlarla baş edebilen sabırlı bir yapıları vardır.
6
6|12
DUDAKTAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Dudağında beni olanlar rahat huzurlu ve dengeli bir hayata sahip olur. Oldukça mutlu ve kalabalık bir hayatları vardır.
7
7|12
GÖĞÜSTEKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Göğsünde beni olanlar hayattan keyif almayı bilen insanlardır. Lüksten hoşlanır ve ancak ara ara tembelliğe kaçabilirler.
8
8|12
BOYUNDAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Boyunda bulunan benler kişinin iyi ve güçlü bir karakter olduğunu gösterir. Ayrıcabu kişiler her daim dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar.
9
9|12
YANAKTAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Yanağında ben olanlar duygusal ve içe kapanık kişilerdir. Ancak merhametli ve sıcak kalpli olurlar.
10
10|12
ÇENEDEKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Çenede ben; kararlılık, azim ve inatçılık işaretidir. Ayrıca değişim ve seyahat etme ihtiyacını da temsil eder. Unutmayın, çene de sürekli hareket halindedir.
11
11|12
KAŞTAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Kaşında ben olanlar bu dünyaya lider olmak için gelmişlerdir. Bu kişileri iş hayatında üst pozisyonlarda görmek mümkün.
12
12|12
KULAK MEMESİNDEKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?
Kulak memesinde beniniz varsa güvenilir ve sadık olabileceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca kocaman bir kalbiniz de var. Kulağın içinde ben bulunması uzun yaşayacağınız; kulağın üstünde ben bulunması ise zeki olduğunuz anlamına gelir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.