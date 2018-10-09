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OMUZDAKİ BENLER NE ANLAMA GELİYOR?

Omzunuzda ben ya da benler varsa muhtemelen sorumluluk sahibi bir yapınız var. İşte, aile içinde ya da arkadaşlarınız arasında size güvenen çoktur. Öte yandan her zaman ileriye dönük planlar yaparsınız. Geçmişi düşünmek size göre değildir. Zorluklarla başa çıkma konusunda da üzerinize yoktur.