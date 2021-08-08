Vuhan'da şehrin tamamına yakınına test 0:00 / 0:00

AA

Xinhua'daki habere göre, Vuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao, basına yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle 11,3 milyon nüfuslu kentte toplu test uygulamasına karar verildiğini bildirdi. Li, salı gününden bu yana kent sakinlerinin neredeyse tamamına test yapıldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre Li, 6 yaş altı çocuklar ve yaz tatili için kent dışında olan üniversite öğrencilerine test yapılmadığını ifade etti. Yetkililer, Vuhan’da yapılan testler sırasında 9 yeni vakaya rastlandığını ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, 3 Ağustos'ta, uzun sürenin ardından tespit edilen yerel kaynaklı vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı almıştı.

Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verilmişti.

Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı önlemler artırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde son 24 saatte 81'i yerel kaynaklı 96 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 93 bin 701 vakaya rastlanırken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Vuhan'da 14 Mayıs-1 Haziran 2020 arasında 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandığı bildirilmişti.

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