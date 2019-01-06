Vuslat dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği Vuslat'ın senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizi daha yayın hayatına başlamamasına rağmen diziseverleri heyecanlandıran Vuslat güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?
Başrollerini, Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizisi Vuslat, kadrosunda yer alan Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla
Halis, Gözde Kaya gibi isimler var.
VUSLAT DİZİSİ KARAKTERLERİ
Aziz karakteri: Kadir Doğulu
Feride: Devrim Özkan
VUSLAT DİZİSİ KONUSU
Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.
Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.
Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.
Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.
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