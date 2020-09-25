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Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca ne iş yapıyor?

MasterChef Walison, dün akşam MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılacağına dair söylentiler sonrası gündem oldu. Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorular yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte MasterChef’in yeni yarışmacısı Walison Fonseca hakkında merak edilenler…

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye’de haftanın yeni yarışmacısı Walison Fonseca oldu. Sempatik tavırları ve yakışıklılığı ile izleyicilerin dikkatini çeken Walison Fonseca, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Walison Fonseca hakkında bilgiler...

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?

Santos Sao Paulo doğumlu 35 yaşındaki Walison,18 yıl boyunca oyunculuk ve modellik üzerine uluslararası alanda başarılı işler yapmış; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore olmak üzere dörtten fazla ülkede yaşamıştır. Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın, 11 yaşında "Amaya" adında da bir çocuğu vardır.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş dil bilen Walison kendisini ve Türkiye'ye gelme hikayesini şu şekilde ifade etmektedir:

"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."

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