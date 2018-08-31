Walsall - Blackpool rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Walsall ile Blackpool, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Walsall 13 puanla 4. sırada, Blackpool 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Walsall son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Blackpool, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Walsall kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.10, Blackpool sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Walsall son hafta oynanan Fleetwood maçında 4-2 kazandı.

Blackpool, Gillingham karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Walsall, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Blackpool, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackpool 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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