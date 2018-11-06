Walsall - Charlton Athletic karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Walsall ile Charlton Athletic, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. 25 puanlı Walsall 10. sırada bulunuyor, Charlton Athletic 25 puana sahip ve 8. sırada. Walsall, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Charlton Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Walsall kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Charlton Athletic kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Walsall önceki hafta Fleetwood mücadelesinde 4-2 kazandı.

Charlton Athletic ise Rochdale karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Walsall, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 12 gol yedi.

Charlton Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Charlton Athletic, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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