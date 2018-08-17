Walsall - Gillingham maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Walsall, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gillingham takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Walsall 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gillingham 6 puanda ve 4. sırada. Walsall, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gillingham, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Walsall galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Gillingham galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Walsall son haftadaki Fleetwood müsabasında 4-2 kazandı.

Gillingham, Blackpool karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Walsall, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Gillingham, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gillingham 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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