Walsall - Macclesfield Town maçı rakamları

İngiltere Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Walsall, 28 Ağustos 2018 Salı günü Macclesfield Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Walsall, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Macclesfield Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 536 kodlu maçı oynayanlar; Walsall galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Macclesfield Town galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Walsall son haftadaki Macclesfield Town müsabasında 0-1 yenildi.

Macclesfield Town ise Walsall maçında 0-1 kazandı.

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