Wanda Nara: Bazı belgeleri sundum

Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının bir eşi Arjantin'de de gerçekleştirildi. 7 Aralık'ta, Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

Wanda Nara, yaptığı açıklamada; "Bir duruşmam yoktu, bazı belgeleri sunmam gerekiyordu. Bunu daha önce de yapmıştım. Bizden bazı şeylerin belgelenmesini istediler" dedi.