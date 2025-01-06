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        Haberler Magazin Wanda Nara, sevgilisinden ayrıldı, Mauro Icardi'ye yeşil ışık - Magazin haberleri

        Wanda Nara, sevgilisinden ayrıldı

        Wanda Nara, sevgilisi rapçi L - Gante'den ayrıldığını açıkladı. Nara, boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi'ye yeniden birleşme mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:19
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        Sevgilisinden ayrıldı
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        Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar, senaristlerin bile hayal gücünü zorlayacak türden.

        Bilindiği üzere Wanda Nara, Mauro Icardi'yi ikinci kez aldatarak rapçi L - Gante ile ilişki yaşadı. Geçtiğimiz günlerde L - Gante'den ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Nara, yeni bir açıklamada bulunarak sevgilisinden ayrıldığını dile getirdi.

        Wanda Nara'nın açıklaması şöyle; "Bugün yollarımız birbirimizi kollamak ve işimize ve ailemize odaklanmak için ayrılıyor. Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almamı sağladı, bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanım tamamen onlara bağlı."

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        Wanda Nara, açıklamasında Mauro Icardi'ye yeniden birleşme mesajı da verdi. Nara, sosyal medya hesabından Mauro Icardi ile olan bazı fotoğrafları hepsini olmasa da bazılarını silmişti Nara, sildiği o fotoğrafları yeniden yükledi.

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