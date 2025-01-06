Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar, senaristlerin bile hayal gücünü zorlayacak türden.

Bilindiği üzere Wanda Nara, Mauro Icardi'yi ikinci kez aldatarak rapçi L - Gante ile ilişki yaşadı. Geçtiğimiz günlerde L - Gante'den ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Nara, yeni bir açıklamada bulunarak sevgilisinden ayrıldığını dile getirdi.

Wanda Nara'nın açıklaması şöyle; "Bugün yollarımız birbirimizi kollamak ve işimize ve ailemize odaklanmak için ayrılıyor. Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almamı sağladı, bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanım tamamen onlara bağlı."