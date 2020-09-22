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Gıda sektörü etkinliği CNR Food İstanbul’un özel konuğu olan Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas A. Gugler, pandemi sonrası gıda sektöründe yaşanacak gelişmelere dikkat çekti.

Covid-19’un tüm dünyada bir korku ve belirsizlik ortamı yarattığını ifade eden Thomas A. Gugler, "Açıkçası ben bu ortamın tüm yemek süreçlerini değiştirerek, gıda güvenliği yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılacağını düşünüyorum” dedi.

Yaşanan sürecin toplumu sağlık konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaya zorladığını kaydeden Gugler, yeni normalleşme ile birlikte özellikle gıda alanında büyük değişiklikler yaşanacağını kaydetti.

'SÜREÇ İYİ YÖNETİLMELİ'

Birçok kişinin insan kaynaklı sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlıklarından muzdarip olduğunu söyleyen Thomas A. Gugler, "Herkes hastalıkları önlemek ve doktora gitmemek için iyi ve sağlıklı yiyeceklere odaklanmış durumda. Kişilere objektif bir bakış açısı kazandırıp, ihtiyaçları konusunda destek olabilmek adına, bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden Gugler'in, fuarda yapacağı “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşacağı bildirildi.

25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek CNR Food İstanbul Fuarı’nın, 20 ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacağı bilgisi verildi.