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        Haberler Dünya Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri öldü

        Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri öldü

        ABD Hava Kuvvetleri askeri, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:58
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        Büyükelçilik önünde kendini yakan ABD'li asker öldü
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        İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell öldü.

        Metropolitan Polis Departmanı, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." ifadelerini kullandıktan sonra başından aşağı benzin dökerek kendini ateşe vermişti.

        Kamuflaj elbisesi içerisindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırmıştı.

        Olay sırasında büyükelçilik polisinin askere önce "Size yardımcı olabilir miyim?", daha sonra "Yere yat" dediği; bir diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." ifadesini kullandığı görülmüştü.

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