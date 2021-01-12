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Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş

ABD'de geçen haftaki Kongre baskını öncesi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI),bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş
HABERTURK.COM / AA

Washington Post'un ele geçirdiği FBI belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı.

Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

ABD'de Seçilmiş Başkan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosu'nun ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıkmıştı.

TRUMP YANLILARI KONGRE'Yİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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