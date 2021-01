Orada yaşananlar film olacak 0:00 / 0:00

Yapımcı Baran Mayda ile senarist - yönetmen Şahin Alparslan, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde 1935 - 1944 arasında yaşananları 'TheEmbassy'adıyla film projesi haline getirdi.



Peki büyükelçilikte neler yaşandı?

Şahin Alparslan'a göre dünya müzik tarihi Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde değişti.

Büyükelçi Mehmet Münir Ertegün, 1935'te Washington'a tayin oldu.

St.John's Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gören oğlu Ahmet Ertegün, kendisi gibi müziğe oldukça ilgi duyan annesi Hayrünnisa Rüstem Ertegün'den CootieWilliams'ınenstrümental'WestandBlues' albümüyle birlikte kayıt da yapabilen bir plakçalar hediye etti.

Ahmet Ertegün bir yandan albümü dinlerken diğer yandan yazdığı şarkı sözlerini mikrofona okuyup kaydediyordu.

Müziğe öyle ilgi duyuyordu ki 18 yaşına geldiğinde 50 bin plağı vardı.

Ahmet Ertegün, babasının nüfuzunun da etkisiyle DukeEllington, LenaHorne, JellyRoll Morton ile arkadaşlık etmeye, onları büyükelçilikteki konutlarında ağırlamaya başladı.

Büyükelçilikteki konut, bir süre sonra dönemin ünlü şarkıcıların uğrak yeri haline geldi.

Ahmet Ertegün ile konutta bir araya geldiği ünlü şarkıcılar müzik sohbetleri ediyor, bir piyano veya plak çaların etrafında toplanıp saatlerce şarkı dinliyordu.

Gün geçtikçe müzik bilgisini geliştiren Ahmet Ertegün, babasından öğrendiği diplomasi ve insan ilişkilerinin incelikleriyle birlikte nüfuzunu iyiden iyiye genişletti. Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği konutunun müdavimleri arasına şu isimler de katıldı;

MezzMezzrow... Saksafon sanatçısı.

JayHigginbotham...Trombon sanatçısı.

Art Hodes: Piyanist.

Sidney De Paris...Trompet sanatçısı.

LouMcGarity...Trombon sanatçısı.

HenrRedAllen...Trompet sanatçısı

LesterYoung..Saksafon sanatçısı.

Mehmet Münir Ertegün'ün 1944'te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi sonucu eşi Hayrünnisa Rüstem Ertegün ile kızı Selma Ertegün İstanbul'a döndü.

Oğulları Ahmet Ertegün ile Nasuhi Ertegün ise bir plak şirketi kurmak için ABD'de kalmayı tercih etti.

Ertegün Kardeşler, aile dostları olan diş hekimi Dr. Vahdi Sabit'ten 10 bin dolar borç alarak AtlanticRecords'u kurdu.

Türkiye büyükelçiliğindei konutun müdavimleri olan müzisyenler, Ertegün Kardeşler'in müzik bilgisi ve girişimciliğinden dolayı sektörde başarılı olacaklarına inanarak AtlanticRecords ile sözleşme imzaladı.

O müzisyenlerin sözleşme imzalaması büyükelçilikteki konutun müdavimleri arasında yer almayan diğen meslektaşlarının dikkatini Ertegün Kardeşler'in üzerine çekti.

Bunun sonucunda kısa sürede geniş bir müzisyen kadrosuna sahip olan AtlanticRecords,Harlemaies'in 'TheRose of theRio Grande' adlı albümüyle müzik sektörüne sıkı bir giriş yaptı.

1949'da çıkardıkları StickMcghee'in 'DrinkinWineSpo-Dee-O-Dee'albümünun 1 milyondan fazla satması, Ertegün Kardeşler'in ABD'de efsane olmalarının yolunu açtı.

AtlanticRecords, yaptığı yatırımlarla o güne kadar keşfedilmemiş müzisyenleri küresel boyutta şöhret haline getirdi.

AtlanticRecords'dan plak çıkaranlar;

* Ray Charles

* ArethaFranklin

* TheRolling Stones

* PhilCollins

* DianaRoss

* LedZeppelin

* EricClapton

* Frank Zappa

* StevieWonder

* Genesis

* BigJoeTurner

* RuthBrown

* LaVernBaker

* OtisRedding

* Ben E.King

* EllaFitzgerald

* MilesDavis

* HerbieMann

* BobbyDarin

* Bette Midler

* Cream

* TheCoasters

* BeeGees

* RobertaFlack

* Blues Brothers

* PeteTownshend

* StevieNicks

* PercySledge

* JohnColtrane

* CharlieMingus

* ToriAmos

Ray Charles, sözleşmesini yeniliyor...

Şahin Alparslan, birçok müzisyenin küresel çapta şöhret olup yaptıkları çalışmalarla dünya müziğine yön vermelerinin temellerinin Washington Türkiye Büyükelçiliği'nde atıldığını belirterek o dönemde yaşananların filme çekilmesinin oldukça değerli olduğunu dile getirdi. Alparslan, 'TheEmbassy' adını verecekleri filmin senaryosunu yazmaya devam ederken Baran Mayda, çekimler için gerekli alt yapıyı oluşturmaya başladı.