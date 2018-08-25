Watford - Crystal Palace sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Watford, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Crystal Palace takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Watford 6 puanla 4. sırada, Crystal Palace 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Watford, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Crystal Palace, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Watford galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Crystal Palace galibiyet oranı 2.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Watford önceki hafta Manchester United mücadelesinde 1-0 yenildi.

Crystal Palace, West Bromwich karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Watford, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Watford, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Crystal Palace, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Crystal Palace, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ