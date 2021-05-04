Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 154-141 kazandıkları Indiana Pacers karşılaşmasında 14 sayı, 24 asist, 21 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta Wizards, ağırladığı Pacers'ı yendi.

Wizards'ı galibiyete, 14 sayı, 24 asist, 21 ribauntla kariyerinin 178'inci "triple double"ını yapan Westbrook, 27 sayı, 7 ribaunt üreten Rui Hachimura ve 26 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Bradley Beal taşıdı.

2019'dan sonra bir kez daha 20 asist, 20 ribauntluk performansa imza atan Westbrook, NBA tarihinde bunu iki defa başaran tek oyuncu oldu. Westbrook dışında aynı maçta 20 asist, 20 ribaunt barajlarını geçen tek isim Wilt Chamberlain, bunu 1968 yılındaki bir karşılaşmada başarmıştı.

24 asistle Kevin Porter'a ait (1980) Wizards kulüp rekorunu egale eden Westbrook ayrıca sezonu "triple double" ortalamayla bitirmeyi de garantiledi. 32 yaşındaki all-star oyun kurucu, kariyerinde 4. kez normal sezonu üç istatistikte çift haneli ortalamayla tamamladı.

CARMELO ANTHONY, EN SKORERLER LİSTESİNDE İLK 10'A GİRDİ

Atlanta Hawks, evinde oynadığı Portland Trail Blazers müsabakasını 123-114 kazandı.

Hawks'ta Danilo Gallinari 28 sayı, 8 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 25 sayı ve Trae Young 21 sayı, 11 asist, 6 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve C.J. McCollum'un 20 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Trail Blazers'ın tecrübeli oyuncusu Carmelo Anthony de 14 sayı kaydetti. 36 yaşındaki Anthony, kariyerindeki toplam sayısını 27 bin 318'e yükselterek "NBA tarihinin en skorer oyuncuları" listesinde Elvin Hayes'i geçti ve 10. sıraya çıktı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 112-119

Washington Wizards-Indiana Pacers: 154-141

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-123

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 123-114

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 94-106

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 104-118

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 93-89

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 110-99