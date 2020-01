WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek. WhatsApp 2016 yılında eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilmişti.

WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.

Desteklenen diğer işletim sistemleri

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada:

Şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve tavsiye ediyoruz:

OS 4.0.3 veya daha güncel bir sürümü yüklü Android cihazları

iOS 9 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar

JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 veya daha güncel bir KaiOS sürümü yüklü bazı telefonlar

Bu cihazlardan birine sahip olduğunuzda WhatsApp’ı yükleyip telefon numaranızı doğrulamanız yeterlidir. WhatsApp’ın aynı anda sadece tek bir cihazda ve tek bir telefon numarasıyla etkinleştirilebileceğini lütfen unutmayın.

Ayrıca, şu anda sohbet geçmişinizi platformlar arasında aktarma seçeneğiniz bulunmuyor. Ancak size sohbet geçmişinizi e-posta eki olarak dışa aktarma seçeneği sunuyoruz.

Sohbeti dışa aktarma özelliğinin Almanya’da desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Aşağıdaki işletim sistemleri için artık yeni hesap oluşturamayacak ve mevcut hesapları tekrar doğrulayamayacaksınız. Ancak WhatsApp’ı kullanmaya devam edebileceksiniz:

Android 2.3.7 ve daha eski Android sürümlerinde 1 Şubat 2020’ye kadar

iOS 8 ve daha eski iOS sürümlerinde 1 Şubat 2020’ye kadar

Not: Artık bu işletim sistemlerine yönelik aktif olarak herhangi bir hizmet geliştirmediğimiz için bazı özellikler her an çalışmayı durdurabilir.