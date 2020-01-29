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WhatsApp kullanıcılarına uyarı! Şubat ayında desteğini kesiyor... İşte o listedeki telefonlar

Dünyadaki en fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şubat ayı itibariyle bazı telefon modellerinde desteği keseceğini duyurdu. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp, 1 Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonlar belli oldu. İşte o telefon listesi

WhatsApp

WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek. WhatsApp 2016 yılında eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilmişti.

WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.

Desteklenen diğer işletim sistemleri

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada:

Şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve tavsiye ediyoruz:

OS 4.0.3 veya daha güncel bir sürümü yüklü Android cihazları
iOS 9 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar
JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 veya daha güncel bir KaiOS sürümü yüklü bazı telefonlar

Bu cihazlardan birine sahip olduğunuzda WhatsApp’ı yükleyip telefon numaranızı doğrulamanız yeterlidir. WhatsApp’ın aynı anda sadece tek bir cihazda ve tek bir telefon numarasıyla etkinleştirilebileceğini lütfen unutmayın.

Ayrıca, şu anda sohbet geçmişinizi platformlar arasında aktarma seçeneğiniz bulunmuyor. Ancak size sohbet geçmişinizi e-posta eki olarak dışa aktarma seçeneği sunuyoruz.

Sohbeti dışa aktarma özelliğinin Almanya’da desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Aşağıdaki işletim sistemleri için artık yeni hesap oluşturamayacak ve mevcut hesapları tekrar doğrulayamayacaksınız. Ancak WhatsApp’ı kullanmaya devam edebileceksiniz:

Android 2.3.7 ve daha eski Android sürümlerinde 1 Şubat 2020’ye kadar

iOS 8 ve daha eski iOS sürümlerinde 1 Şubat 2020’ye kadar

Not: Artık bu işletim sistemlerine yönelik aktif olarak herhangi bir hizmet geliştirmediğimiz için bazı özellikler her an çalışmayı durdurabilir.

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