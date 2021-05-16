WhatsApp'ın gizlik sözlmesiyle ilgili tanıdığı süre dün itibariyle doldu. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp sözleşmesi nasıl onaylanır? Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte WhatsApp sözlşemesiyle iligli emrak edilip araştırılanlar...

WHATSAPP'TAN GERİ ADIM GELDİ Mİ?

WhatsApp yine kısmi geri adım attı. 15 Mayıs'ta sözleşmeyi onaylamayan hesapların silineceğini duyuran WhatsApp şimdi deonaylamaya gitmeyen hesaplarda kısıtlamaya gidileceğini ve 120 günün ardından hesapların silineceğini duyurdu. Buna göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek.

Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

WHATSAPP SÖZLŞEMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.

Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL ONAYLANIR?

Gizlilik sözleşmesi WhsatsApp tarafından otomatik olarak sözleşmenin onaylanmaması halinde yeniden gönderilecek. Kabul etmek isteyen kullanıcılar “onayla” diyebilir, biraz daha düşünmek isteyenlerse “şimdi değil” seçeneğini değerlendirebilir.