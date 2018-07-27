Wigry Suwalki - Chojniczanka Chojnice maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wigry Suwalki, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Chojniczanka Chojnice takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Wigry Suwalki 3 puanla 5. sırada, Chojniczanka Chojnice 1 puanla 8. sırada bulunuyor. Wigry Suwalki, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Chojniczanka Chojnice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 337 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wigry Suwalki kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Chojniczanka Chojnice sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Wigry Suwalki son haftadaki Ruch Chorzow müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Chojniczanka Chojnice ise Puszcza Niepolomice maçında 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ