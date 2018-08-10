Wigry Suwalki - Chrobry Glogow maçı öncesi rakamlar

Wigry Suwalki ve Chrobry Glogow, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Wigry Suwalki 5 puanla 5. sırada, Chrobry Glogow 2 puanla 16. sırada bulunuyor. Wigry Suwalki son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chrobry Glogow son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Wigry Suwalki kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Chrobry Glogow kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wigry Suwalki son haftadaki Ruch Chorzow müsabasında 6-0 kazandı.

Chrobry Glogow, Olsztyn karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Wigry Suwalki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wigry Suwalki, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Chrobry Glogow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Chrobry Glogow, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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