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        Haberler Gündem 3. Sayfa KANLI DÜELLO | Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci düellosu: Sosyal medyada "70 kilo kimse beni dövemez" sözleriyle gündemdeydi!

        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!

        Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile kavga etti. İkilinin düellosu kanlı biterken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 07:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:14
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        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
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        Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.

        BİRBİRLERİNİ DÜELLOYA DAVET ETTİLER

        Savaş Cebeci.
        Savaş Cebeci.

        DHA'da yer alan habere göre birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti.

        KAVGA KANLI SONA ERDİ

        Kaan Kazgan.
        Kaan Kazgan.
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        Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

        "BUNLAR BAZILARININ KANI"

        Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek, "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok kişi de olaya tepki gösterdi.

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        #Kaan Kazgan
        #Son dakika haberler
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