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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS'in sorularını yanıtladı. Röportajda sözünün kesilmesine tepki gösteren Erdoğan, yargı kararları hakkında "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalından Amma Nawaz'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi.

        BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalında Amma Nawaz'ın sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu

        "SİZİ NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR?"

        Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

        "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili, "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı.

        "KESMEYE HAKKIN YOK, SAYGI DUYACAKSIN"

        Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.

        "YARGI KARARINI VERİYOR"

        Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan, "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor." şeklinde cevap verdi.

        Erdoğan, Amerikan halkının Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğini belirterek, Amerikan medyasının Türkiye ile ilgili sağlıklı ve doğru haberler üretmesinin önemini vurguladı.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #PBS
        #son dakika haberi
        #Osman Kavala
        #Sedef Kabaş
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