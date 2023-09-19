Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Çok büyük beklentilerimiz var
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Ersoy, festival hakkında bilgi vererek, “Kültür yolu festivallerinin başkent ayağıyla devam ediyor. Bu sene 11 şehrimizde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Festival yolculuğuna 2021'de başlamıştık. Geçen sene festivale dâhil edilen şehir sayısını 5’e çıkarmıştık. Bu sene de 6 şehir daha ilave ederek 11 şehirde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki yolculuğumuz 5 Ağustos’ta Nevşehir’de başladı. İlk gelen rakamlar oldukça sevindirici. İlk etapta bu 4 şehrimizde bin 700’den fazla etkinliği 4 binden fazla sanatçımızın katılımı ile gerçekleştirdik. 4.7 milyon sanatsever bu etkinliklere katıldı. Bu festivallere her yıl 5 şehri ilave ederek 2028'de 35 şehirde festivallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene 100 gün sürecek bir festival silsilesinden bahsediyoruz. Önümüzdeki sene ise 1 Nisan’da başlayıp, kasım sonuna kadar sürecek 8 aylık bir festival maratonundan bahsediyor olacağız” ifadelerini kullandı.
"AHŞAP CAMİLERLE İLGİLİ UNESCO KALICI MİRASI İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR"
Ahşap camiler için UNESCO’ya başvuru hazırlığı olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Gordion Antik Kenti UNESCO’daki 20’nci kalıcı mirasımız olarak yerini aldı. Bir dosyamız daha var. Ülkemizde çok fazla değerler var. UNESCO Kalıcı Miras dosyaları çok dikkatle hazırlanması gereken dosyalar. Birkaç yıl süren çalışmalar gerekiyor. Çünkü listeleri verdiğiniz zaman yedek liste verme şansınız yok. Dosyalar girdiği zaman sonucu alması gerekiyor. Gordion da bunu hak eden bir yerimizdi ve dosya pozitif sonuçlandı. Bir dosyamız daha var çok yoğun çalıştığımız. Ahşap camilerle ilgili. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Camiler açısından eğer olumlu sonuç alırsak ilk kez camiler UNESCO tescili almış olacak. Bu yüzden umutluyuz” şeklinde konuştu.
MEHMET NURİ ERSOY, TAMER KARADAĞLI VE TAN SAĞTÜRK İLE BİR ARAYA GELDİ
Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' öncesinde atamaları yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile bir araya geldi.
"ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR"
Müdürlerle kamera karşısına geçen Mehmet Nuri Ersoy, “Etkinliğe katılmadan önce biliyorsunuz kültür sanat kurumlarımıza yeni atamalar gerçekleştirdik. Kendilerinden çok büyük beklentilerimiz olan Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ile süreci değerlendirme fırsatı da yakalayalım dedik. Biraz erken geldik. Kültür - sanat adına nasıl farkındalık oluşturabiliriz, etkinliklerimizi ne kadar daha kuvvetli ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayabiliriz değerlendirmesini yaptık. İki arkadaşımızdan da bizim ve toplumumuzun beklentisi çok fazla” dedi.
"SAYIN BAKANIMIZIN BİZLERE DESTEĞİ İNANILMAZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, “Bizler de bir iddiayla geldik. Sayın Tan Sağtürk ile biz kardeş kurumlarız ve birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Sayın bakanımızın bizlere desteği inanılmaz. Bizler de o desteği verdiği güçle daha cesur ve daha kararlı adımlar atıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi umuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birçok insanın hayal ettiği bir yer. Ben hayal etmemiştim açıkçası... Bazen en hayal etmediğiniz şeyler olur. Bu çok büyük bir sorumluluk ve ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil bir kurum kimliği ile hareket etmeye gayret ediyorum ve kurumum için elimden gelen ne varsa yapmak için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.
"SON DERECE SORUMLULUK GEREKTİREN BİR GÖREV"
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise basın mensuplarına, “Biliyorsunuz; ben bale sanatçısıyım. Yaklaşık 40 senedir mesleğin içeresindeyim. Türkiye’nin birçok bölgesinde bu mesleği sevdirmek için hayatımı adadım ve birkaç çocuğa sevindirebildiysem ne mutlu bana. Son derece sorumluluk gerektiren bir görev. Şu anda içimdeki his ise büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çünkü hayaller çok büyük, destek de çok büyük. Sevgili Tamer Karadağlı ile birlikte mesleğimizi tüm ülkemize sevdirebilmek amacıyla yola çıkacağız. İddialı bir görev ama gece gündüz çalışarak bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.
Festival çerçevesinde düzenlenen 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konserini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Tan Sağtürk birlikte izledi.
Ankara’da düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim’e kadar devam edecek. Festivalde vatandaşlar konser, etkinlik, dijital sergi, sergi ve çocuk etkinliklerine katılabilecek.
Fotoğraflar: AA, DHA, İHA