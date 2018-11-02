Wigry Suwalki - Rakow Czestochowa maç önü

Wigry Suwalki ve Rakow Czestochowa, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Wigry Suwalki 19 puanla 13. sırada, Rakow Czestochowa 33 puanla 1. sırada bulunuyor. Wigry Suwalki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Rakow Czestochowa, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Wigry Suwalki kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Rakow Czestochowa kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wigry Suwalki son haftadaki Ruch Chorzow müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Rakow Czestochowa ise Miedz Legnica karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Wigry Suwalki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Wigry Suwalki, kendi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Rakow Czestochowa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakow Czestochowa, 6 gol atarken 3 gol yedi.

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