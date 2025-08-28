Habertürk
        Wilfried Singo: Oynamak için sabırsızlanıyorum - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Singo: Oynamak için sabırsızlanıyorum

        Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalına özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:59
        Wilfried Singo: Oynamak için sabırsızlanıyorum
        Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

        Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

        Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, "Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

        Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım." diye konuştu.

        Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, "RAMS Park'ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

