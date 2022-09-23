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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya basınına transfer süreci ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

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  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ülkesi Brezilya'ya giden Arao, ülke basınına konuştu. 
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi. Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı. Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    "Fenerbahçe dev bir kulüp"

    "Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı çok büyük. Çünkü, Fenerbahçe dev bir kulüp. Şampiyonluk projesini ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum."
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    Transfer süreci

    "Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı."
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    "Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    Arao, "Jorge Jesus, aynı Flamengo'daki gibi. Elbette insanlar her zaman değişir ve yeni şeyler öğrenir. Ancak, Jesus'un futbol tutkusu her zaman artıyor. Futbolu yoğun şekilde yaşıyor. Hala saha kenarında sürekli bağıran kişi. Her antrenmanda bir şeyler öğretiyor. Jesus ile tekrar çalışmak harika...Flamengo'dakine oranla Fenerbahçe'de rolüm değişti. Bana birkaç bazı sorumluluk daha verdi. Oynayacak birçok farklı taktiğimiz, sistemimiz var ve değiştikçe benim rolüm de değişiyor. Avrupa'da futbol, Brezilya'dan daha farklı." dedi.
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    "Futbol tutkusu çok fazla"

    "Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı. O gün stadyumda olan bazı kişiler maçtan men edildi. Men edilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bir sonraki maç stadyum yine de tam kapasiteydi. Stadyumdaki taraftar sayısı da sizi aldatmasın. Milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp. Sokakta, restoranda, gezerken sürekli taraftarlar ile karşılaşıyorum. Sürekli tezahüratlar yapıyorlar. Bana sürekli şampiyonluk istediklerini söylüyorlar."
  • Willian Arao: Şampiyon olmak zorundayız - Fenerbahçe haberleri

    30 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakipleirmiz var. Ancak, bu gruptan çıkmak kulüp olarak hedefimiz. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük." dedi.

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