Wisla Plock - Arka Gdynia rakamlar

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Wisla Plock, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arka Gdynia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 2 puanlı Wisla Plock 14. sırada bulunuyor, Arka Gdynia 3 puana sahip ve 11. sırada. Wisla Plock son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 391 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Plock kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Arka Gdynia sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son hafta oynanan Jagiellonia Bialystok maçında 1-3 kazandı.

Arka Gdynia ise Lechia Gdansk maçında 4-2 yenildi.

Wisla Plock, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Arka Gdynia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Arka Gdynia, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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