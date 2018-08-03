Wisla Plock - Korona Kielce karşılaşma önü

Wisla Plock ve Korona Kielce, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Wisla Plock 1 puanla 12. sırada, Korona Kielce 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Wisla Plock son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Korona Kielce, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 162 kodlu maçı oynayanlar; Wisla Plock galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Korona Kielce galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Wisla Plock önceki hafta Jagiellonia Bialystok mücadelesinde 2-1 yenildi.

Korona Kielce ise Zaglebie Lubin karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Wisla Plock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wisla Plock, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Korona Kielce ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona Kielce, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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