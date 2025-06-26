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        Haberler Dünya Witkoff'tan Abraham Anlaşmaları açıklaması | Dış Haberler

        Steve Witkoff'tan Abraham Anlaşmaları açıklaması

        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abraham Anlaşmaları'na ilişkin önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 01:03 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:03
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, konuk olduğu CNBC televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

        Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını ifade eden Witkoff, böylesine kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğuna dair güçlü sinyaller aldıklarını ve İran'ın buna hazır olduğuna yönelik şahsi bir kanaatinin oluştuğunu söyledi.

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        Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.

        İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Witkoff, bunun yanı sıra İran'ın silahlanmaktan kaçınmasının da önemli bir sınır olduğunu ifade etti.

        Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press

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