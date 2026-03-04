Work and Travel Şartları Nelerdir? Work and Travel İçin Öğrenci Olmak Şart Mı?

Work and Travel Nedir?

Work and Travel, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen J-1 değişim programlarından biridir. Program kapsamında öğrenciler genellikle turizm, eğlence parkları, oteller, restoranlar ve mağazalar gibi sezonluk işlerde çalışır. Katılımcılar hem çalışma hem de seyahat hakkına sahiptir. Program genellikle yaz aylarında, yani okulun kapalı olduğu dönemde gerçekleştirilir ve ortalama 3-4 ay sürer.

Work and Travel Şartları Nelerdir?

Work and Travel programına katılabilmek için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar başvuru yapılacak kuruma ve yılın uygulama esaslarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak genel koşullar şu şekildedir:

Öncelikle üniversite öğrencisi olmak gerekir. Türkiye’de örgün eğitim veren bir üniversitede lisans veya ön lisans programında aktif öğrenci olmak temel şarttır. Açık öğretim öğrencileri genellikle programa kabul edilmez.

Yaş sınırı çoğunlukla 18-26 aralığındadır. Programın amacı genç öğrencilere kültürel değişim fırsatı sunmak olduğu için bu yaş aralığı önemlidir.

Not ortalaması da dikkate alınır. Genellikle 4’lük sistemde en az 2.00 veya 2.20 gibi bir ortalama istenir. Bazı sponsor kurumlar daha yüksek bir ortalama talep edebilir.

İngilizce seviyesi en önemli kriterlerden biridir. Öğrencinin günlük konuşmaları sürdürebilecek düzeyde İngilizce bilmesi gerekir. Başvuru sırasında sözlü mülakat yapılır ve İngilizce seviyesi ölçülür.

Pasaport sahibi olmak ve ABD vizesi alabilecek durumda olmak da zorunludur. Katılımcılar programa kabul edildikten sonra J-1 vizesine başvurur.

Work and Travel İçin Öğrenci Olmak Şart Mı?

Evet, Work and Travel programı için aktif üniversite öğrencisi olmak zorunludur. Program, yalnızca eğitimine devam eden öğrencilere yöneliktir. Mezun olan kişiler bu programa katılamaz. Mezunlar için farklı ABD değişim veya çalışma programları bulunabilir ancak Work and Travel doğrudan öğrenciler için tasarlanmıştır.

Ayrıca dondurulmuş kaydı olan ya da pasif öğrenci statüsünde bulunan kişiler genellikle kabul edilmez. Başvuru sırasında öğrenci belgesi sunulması gereklidir.

Hangi Bölüm Öğrencileri Katılabilir?

Bölüm sınırlaması yoktur. Mühendislik, hukuk, işletme, turizm, sağlık bilimleri gibi farklı bölümlerde okuyan öğrenciler programa başvurabilir. Önemli olan aktif öğrenci statüsünde olmak ve gerekli şartları sağlamaktır.

Ancak turizm ve hizmet sektörüne uygun İngilizce seviyesi olan öğrenciler iş bulma konusunda daha avantajlı olabilir. Çünkü program kapsamında sunulan işler genellikle müşteri ilişkileri gerektiren pozisyonlardır.

Program Süreci Nasıl İşler?

Work and Travel süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

Ön başvuru ve İngilizce mülakat Programa katılmak isteyen öğrenci yetkili bir aracı kurum üzerinden başvuru yapar. İngilizce seviyesi ölçülür ve uygunluk değerlendirilir.

İş yerleştirmesi Öğrenciye ABD’de çalışacağı iş ayarlanır. Bazı öğrenciler iş görüşmesini online yaparken bazıları job fair adı verilen fuarlara katılır.

Vize süreci İş ve sponsor belgeleri tamamlandıktan sonra ABD Konsolosluğu’ndan J-1 vizesi için randevu alınır.

Uçuş ve program başlangıcı Vize onaylandıktan sonra öğrenci ABD’ye gider ve belirlenen tarihte işine başlar.

Ne Tür İşlerde Çalışılır?

Program kapsamında genellikle sezonluk ve hizmet sektörü ağırlıklı işler sunulur. Bunlar arasında:

Otel resepsiyon görevlisi Cankurtaran Restoran servis elemanı Eğlence parkı çalışanı Mağaza satış personeli

gibi pozisyonlar yer alır. Çalışma süresi haftalık ortalama 32-40 saattir. Öğrenciler isterlerse ikinci bir iş de bulabilir.

Kazanç ve Masraflar

Work and Travel programında öğrenciler saatlik ücret üzerinden maaş alır. ABD’de eyalete göre değişmekle birlikte asgari ücret saatlik ortalama 10-16 dolar aralığında olabilir. Kazanılan para; konaklama, yeme-içme ve kişisel harcamalar için kullanılır.

Programa katılmadan önce ise belli başlı masraflar vardır. Program ücreti, vize ücreti, uçak bileti ve cep harçlığı gibi giderler öğrencinin bütçesini etkiler. Bu nedenle programa katılmadan önce finansal planlama yapmak önemlidir.

Avantajları Nelerdir?

Work and Travel programının en büyük avantajı dil gelişimidir. Öğrenciler İngilizceyi günlük hayatta aktif olarak kullanma fırsatı bulur. Ayrıca farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, özgüveni artırmak ve uluslararası deneyim kazanmak önemli artılardır.

CV açısından da programın katkısı büyüktür. Yurt dışı deneyimi, özellikle uluslararası firmalarda çalışmak isteyen öğrenciler için avantaj sağlar.

Dezavantajları Var Mı?

Her programda olduğu gibi bazı zorluklar da vardır. Uzun çalışma saatleri, kültürel uyum süreci ve maddi riskler dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Ayrıca vize reddi ihtimali de her zaman bulunmaktadır.

Work and Travel programı, üniversite öğrencileri için hem çalışma hem de kültürel değişim fırsatı sunan önemli bir deneyimdir. Ancak programa katılabilmek için aktif öğrenci olmak temel şarttır. İngilizce seviyesi, not ortalaması ve vize uygunluğu gibi kriterler de süreci belirler. Doğru planlama yapıldığında Work and Travel, öğrenciler için hem kişisel hem de profesyonel anlamda değerli bir adım olabilir.